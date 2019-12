Poniesienie nakładów na cudzy budynek a VAT

Inwestycja w obcym środku trwałym – bo tym właśnie jest tytułowy budynek – stanowi nakład na tego rodzaju rzecz. Nie jest on własnością ponoszącego nakłady a jedynie przez niego użytkowany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub im podobnej. Postępowanie takie jest najczęstsze wśród przedsiębiorców nowych, którzy z reguły na potrzeby własnej działalności wykorzystują na podstawie stosownych umów cudze nieruchomości. Na zakup lub wybudowanie własnego budynku na początku prowadzenia działalności z reguły ich jeszcze nie stać.

Takie rozwiązanie jest dla nich korzystne, bowiem inwestycje w obcych środkach trwałych mogą – podobnie jak same środki trwałe – podlegać amortyzacji. Regulację taką przewiduje art. 22a ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc obciążenie kosztów następuje w sposób stopniowy nie zaś jednorazowo.

Należy pamiętać o właściwym zakwalifikowaniu ponoszonych nakładów, czy noszą one charakter jedynie robót remontowych czy też skutkują zwiększeniem wartości początkowej obcego środka trwałego. Te drugie są to nakłady na:

przebudowę, czyli zmianę (poprawę) istniejącego stanu środków trwałych na inny,

rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych itp.,

rekonstrukcję tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,

adaptację tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż jego pierwotne przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,

modernizację tj. unowocześnienie środków trwałych.

Ponoszący tego rodzaju wydatki vatowiec ma prawo do odliczenia od nich naliczonego VAT o ile zakupione towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawa o VAT w ogóle nie posługuje się pojęciem „inwestycja w obcym środku trwałym”. W związku z tym nie wskazuje ona, że tego rodzaju wydatek (inwestycja) jest poza sferą możliwości odliczenia podatku naliczonego. Powołany wyżej termin użyty został jedynie w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. A skoro pozwalają one na dokonywanie m.in. amortyzacji w obcych środkach trwałych mogą być w sposób pośredni zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. To zaś umożliwia odliczanie zawartego w nich VAT na zasadach ogólnych. Taki sposób interpretacji uznał za prawidłowy Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarboweg...