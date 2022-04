Ponad 60 tys. uchodźców z Ukrainy znalazło już pracę w Polsce

Do tej pory już niemal 63 tys. Ukraińców, którzy przybyli do Polski po ataku militarnym Rosji na Ukrainę, znalazło pracę w Polsce – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Uchodźcy mają obecnie swobodny dostęp do polskiego rynku pracy, a w celu rozpoczęcia pracy nie są potrzebne zezwolenia i oświadczenia. Wystarczające jest powiadomienie urzędu pracy przez pracodawcę.