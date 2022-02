Ponad 44 mld dotacji do FUS w 2022 r.

Interpelacja nr 30579 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie prognoz i wyników Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Szanowna Pani Minister,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w podanym w styczniu zeszłego roku komunikacie wskazał, iż „Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nadal pozostanie deficytowy. Jednak fundusze rentowy i wypadkowy, które są częścią FUS, będą generować roczne nadwyżki co spowoduje poprawę sytuacji finansowej całego FUS. Tak wynika z przygotowanej przez ZUS najnowszej prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2021-2025. ZUS opracował prognozę wpływów i wydatków FUS na lata 2021-2025 w trzech wariantach: pośrednim, optymistycznym i pesymistycznym. FUS pozostanie deficytowy, co oznacza że nadal trzeba go zasilać z pozaskładkowych źródeł m.in. dotacją z budżetu państwa. (…) Na wysokość rocznego deficytu FUS w prognozowanych latach wpływać będą deficyty w funduszu emerytalnym i chorobowym. (…) W wariantach pośrednim i optymistycznym we wszystkich latach prognozy obserwujemy wzrost wydolności FUS. W wariancie pesymistycznym po wzroście w 2021 r. w latach 2022-2025 wydolność FUS maleje. W 2025 r. wydolność FUS w wariancie optymistycznym wynosi 81,4 proc., a w wariancie pesymistycznym - 73,8 proc., a w wariancie pośrednim - 78,4 proc. Zgodnie z prognozą ZUS sytuacja funduszu rentowego i wypadkowego będzie się poprawiać.”.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Który wariant prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest najbardziej realny po zakończeniu 2021 roku?

2. Jak przedstawia się bilans wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku?

3. W jaki sposób ZUS oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej będzie dążyło do obniżenia, zmniejszenia de...