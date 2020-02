Ponad 35 tys. przedsiębiorców zdecydowało się na Mały ZUS Plus

Od początku lutego na skorzystanie z tzw. Małego ZUS-u Plus zdecydowało się przeszło 35 tys. przedsiębiorców – podało Ministerstwo Rozwoju. W sumie z rozwiązania korzysta ponad 203 tys. osób. Przedsiębiorcy, którzy wcześniej objęci byli Małym ZUS-em, nie musieli ponownie zgłaszać się do rozszerzonej ulgi.

Wcześniej z Małego ZUS-u korzystać mogli przedsiębiorcy o przychodach nieprzekraczających 30-krotności minimalnej płacy (w styczniu było to 67,5 tys. zł) w poprzednim roku. Z początkiem lutego 2020 r., gdy wprowadzono Mały ZUS Plus, limit ten zwiększono do stałej kwoty na poziomie 120 tys. zł rocznie.

Zgodnie z oficjalnymi danymi, od początku tego miesiąca na Mały ZUS Plus zdecydowało się ponad 35 tys. przedsiębiorców, a ogólna liczba korzystających z ulgi przekracza 203 tys.

Jak przypomina resort rozwoju, w nowej fo...