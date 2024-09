Ponad 2,8 mld zł z KPO na wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, prof. Marta Postuła, podpisali umowę, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pożyczek na transformację cyfrową w oparciu o technologie chmurowe, sztuczną inteligencję, Internet Rzeczy i big data. Projekt jest ważną częścią Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Łączna kwota nowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców to 650 mln euro.

Pożyczki mają stymulować inwestycje w nowoczesne technologie, które z kolei przyczynią się do wzrostu innowacyjności i efektywności polskich firm. Wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do przedsiębiorstw, które wykazują gotowość do przeprowadzenia głębokiej transformacji operacyjnej i biznesowej przy użyciu technologii chmurowych.

– Transformacja cyfrowa to nie tylko budowanie rozwiązań dla obywateli przez administrację publiczną, to przede wszystkim wzmacnianie możliwości inwestowania w nowe rozwiązania i technologie w całej gospodarce. Wierzę, że dzięki wsparciu, wielu przedsiębiorców zdecyduje się na inwestycje w technologie chmurowe oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji, które wcześniej były odwlekane – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Podstawowe zasady oceny oraz takie elementy jak wymogi formalne czy merytoryczne w zakresie ubiegania się o wsparcie oraz proces rozpatrywania wniosków zostaną szczegółowo określone w zasadach naboru wniosków. Wystąpienie pomocy publicznej lub pomocy de minimis będzie ...