Pomyłkowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

W myśl art. 106b ust. 5 ww. ustawy w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej, faktura czyli dokument sprzedaży dla podmiotu gospodarczego może być wystawiony jedynie wówczas gdy paragon pierwotnie potwierdzający sprzedaż opatrzony jest NIP-em nabywcy. Oznacza to, iż wystawienie faktury do paragonu uzależnione jest od zamieszczenia na nim NIP nabywcy. Jeżeli zatem sprzedawca wystawi fakturę dla podmiotu będącego podatnikiem VAT do paragonu nie posiadającego tego numeru postępuje niezgodnie z prawem.

Zachowanie takie podlega na podstawie art. 106b ust. 6 ustawy o VAT sankcji. Polega ona na tym, iż w przypadku stwierdzenia, że sprzedawca wystawi fakturę do paragonu bez NIP nabywcy będącego podatnikiem VAT lub podatku od wartości dodanej, organ podatkowy ustala takiemu sprzedawcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Przyjąć więc można, że faktura wystawiona w takich okolicznościach jest niejako fakturą pustą, a więc nie stanowiącą odbicia stanu faktycznego. Pomimo, iż dostawa będzie zrealizowana lub usługa wykonana organ podatkowy uzna, iż nie miały one miejsca. Nabywca nie spełnił bowiem warunku (NIP na paragonie będącym podstawą wystawienia faktury), od którego uzależnione zostało otrzymanie faktury.

Przyjęte rozwiązanie oznacza, że sprzedawca transakcję udokumentowaną z naruszeniem art. 106b ust. 5 wykazać musi w ewidencji VAT podwójnie, co nie jest jednak sprzeczne z zasadą odpowiedzialności za zapłatę podatku wykazanego na fakturze. Raz na podstawie paragonu, drugi raz na podstawie wystawionej do niego faktury. Sprzedawca do ewidencji sprzedaży VAT wprowadza więc miesięczny raport fiskalny, który zawiera paragon bez NIP nabywcy a także fakturę VAT z wykazanymi danymi nabywcy wystawioną w oparciu o niego. Tym samym podatek do zapłaty z tytułu tej samej sprzedaży będzie dwukrotnie wyższy. Sankcja ukazuje w ten sposób swoją dolegliwość.

Jednak wystawienie faktury do paragonu bez NIP nabywcy nie przynosi żadnych reperkusji w podatku dochodowym. Sprzedawca nie będzie z tytułu takiej transakcji zobowiązany do rozliczenia dwukrotnie wyższego podatku dochodowego.

NIP na paragonie sposobem na nadużycia

Takie surowe karanie w przypadku wystawienia faktury na podstawie paragonu bez NIP nabywcy wyjaśnić możn...