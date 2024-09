Pomoc społeczna po powodzi. Zostałem dotknięty skutkami powodzi - co mogę zrobić?

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, złóż wniosek we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej (pełna lista tutaj) lub urzędzie gminy lub miasta. Pieniądze dostaniesz w ciągu dwóch dni od złożenia wniosków. Do 10 tys. zł – pomoc doraźna dla osób dotkniętych powodzią: do 8 tys. zł z pomocy społecznej, 2 tys. zł zasiłku powodziowego. do 200 tys. zł – remont/odbudowa budynku mieszkalnego. do 100 tys. zł – remont/odbudowa budynków gospodarczych.