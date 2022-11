Pomoc dla ogrzewających dom gazem ziemnym

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zgodnie z rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu dla roku 2023 (UD462), w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami taryfowymi stosowana będzie cena maksymalna ustalona na poziomie ustawy. Jednocześnie utrzymany zostanie mechanizm wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się sprzedażą gazu do odbiorców taryfowych. Dodatkowo, Rząd RP zdecydował o przedłużeniu do końca 2027 r. ochrony taryfowej Prezesa URE dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców będących strategicznymi instytucjami pożytku publicznego.

Interpelacja nr 36482 do prezesa Rady Ministrów w sprawie dopłat do gazu ziemnego

Szanowny Panie Premierze!

Do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o interwencję w sprawie braku dofinansowań do gazu ziemnego. Uchwalony przez rząd program dopłat do ogrzewania pomija w swoim katalogu pomocowym gaz ziemny, który jest źródłem ogrzewania ponad półtora miliona gospodarstw domowych.

Aktualne przepisy dotyczące dofinansowań narażają osoby ogrzewające domy gazem ziemnym na duży wysiłek finansowy. Ma to bezpośredni związek z ogromnymi skokami cen gazu ziemnego, które zaburzają bezpieczeństwo finansowe wielu obywateli. Osoby, które zdecydowały się na zainstalowanie pieca zasilanego gazem ziemnym, przekonane względami ekologicznymi i oszczędnymi postawione są w bardzo trudnej sytuacji. Wiele z nich nie będzie mogło pozwolić sobie na ogrzewanie gospodarstw domowych, jedynie z wyjątkiem skrajnie mroźnych dni.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z prośbą o zajęcie stanowiska i odpowiedź na poniższe pytania:

Jakie jest stanowisko Pana Premiera w tej sprawie? Dlaczego popularny wśród gospodarstw domowych gaz ziemny nie został objęty programem dofinansowania do ogrzewania? Czy istnieje możliwość uzupełnienia katalogu dofinansowań do ogrzewania o gaz ziemny?

Poseł Urszula Nowogórska

11 października 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 36482 w sprawie dopłat do gazu ziemnego

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Poseł Urszuli Nowogórskiej nr K9INT36482 w sprawie dopłat do gazu ziemnego, przedstawiam poniżej stosowne wyjaśnienia.

W odpowiedzi na pytania: Jakie jest stanowisko Pana Premiera w tej sprawie?

[dofinansowania ogrzewania gazem ziemnym];

1. Dlaczego popularny wśród gospodarstw domowych gaz ziemny nie został objęty programem dofinansowaniem do ogrzewania?;

2. Czy istnieje możliwość uzupełnienia katalogu dofinansowań do ogrzewania o gaz ziemny?,

należy przede wszystkim podkreślić, że Minister Klimatu i Środowiska na bieżąco monitoruje sytuację na rynku gazu oraz jej wpływ na sytuację finansową gospodarstw domowych. W celu ochrony odbiorców końcowych przed skutkami globalnego kryzysu energetycznego,...