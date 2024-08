Pomoc de minimis na nowych zasadach. Rząd przyjął ważny projekt

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis. Przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt przewiduje dostosowanie przepisów do aktualnych wymogów Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą m.in. podniesienia do 300 tys. euro wartości maksymalnej pomocy de minimis, z jakiej przedsiębiorca może skorzystać w trakcie 3 lat.