Polskie firmy mają problemy z kapitałem społecznym

Przedsiębiorstwa w Polsce mają problemy z kapitałem społecznym, co w efekcie wiąże się m.in. z niską skłonnością do podejmowania ryzyka – wynika z nowego raportu pn. „Skłonność do podejmowania ryzyka jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw”, który opublikował Polski Instytut Ekonomiczny. Kłopoty z kapitałem społecznym mają też związek np. z postrzeganiem procesu zatrudniania pracowników jako bardzo ryzykownego.