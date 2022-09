Polski przemysł a ceny prądu i gazu. Biznes apeluje o wsparcie

Polski przemysł potrzebuje wsparcia i ochrony przed wzrostami kosztów energii elektrycznej i gazu – ostrzegają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Środowisko biznesowe apeluje o podjęcie pilnych działań, by ocenić skalę problemów, oraz wdrożenie rozwiązań ograniczających skutki potencjalnej recesji. Przedsiębiorcy liczą na doraźną pomoc publiczną i działania o bardziej systemowym charakterze.

„Ceny energii elektrycznej, gazu, węgla, uprawnień do emisji CO2 i biomasy w Europie osiągnęły rekordowo wysokie poziomy. Pandemia koronawirusa, przerwane łańcuchy dostaw, aż wreszcie inwazja Rosji na Ukrainę i embargo na rosyjskie surowce wywołały kryzys gazowo-energetyczny. Napędza on inflację w wyniku której rosną koszty produktów i usług. To powoduje, że rachunek ekonomiczny w wielu firmach osiągnął alarmujący poziom. Obserwujemy coraz więcej przypadków ograniczenia lub wstrzymania produkcji” – czytamy w nowym stanowisku ZPP.

Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja ap...