Polski Ład. Przewodnik po PIT-0 dla seniorów

Jakie przychody obejmuje ulga

Zwolnienie dotyczy przychodów:

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakł adcza, spółdzielczy stosunek pracy),

z umów zlecenia zawartych z firmą [6],

z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatko wej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przy chodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów:

z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłkó w chorobowych),

z umów o dzieło,

z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),

podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na pod stawie ulgi dla pracujących seniorów, np. diet i innych świadczeń z tytułu podr óży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub dług otrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS),

od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Jaka kwota korzysta ze zwolnienia

Ze zwolnienia korzysta kwota przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w roku podatkowym.

Ważne: Zasadą jest, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 (ulgi dla pracujących seniorów, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz u lgi dla młodych) nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł . Jeśli przekroczysz limit ulgi, do dochodów podlegających opodat kowaniu według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł . Co do zasady przychody objęte ulgą dla pracujących seniorów pod legają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Kiedy ulga może być stosowana

Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostateczne...