Polski Ład – na czym polega ulga dla klasy średniej?

Czym jest ulga dla klasy średniej?

Celem działania ulgi dla klasy średniej jest ochrona klasy średniej przed efektami wprowadzonych zmian. Według artykułu 26 ust. 1 pkt 2a ustawy PIT, ulga daje możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowi więc swoistą preferencję podatkową, z której mogą skorzystać wskazane podmioty po spełnieniu konkretnych warunków.

Niektórzy podatnicy mogą skorzystać zarówno z ulgi miesięcznej, jak i przy rozliczeniu rocznym. Ze względu na to, że nowa ulga zacznie obowiązywać od 2022 roku, możliwość rozliczenia jej w skali roku będzie możliwa dopiero w deklaracji złożonej w 2023 roku.

Komu przysługuje ulga dla klasy średniej?

Według modyfikacji wprowadzonych przez ustawodawcę, z takiej preferencji mogą skorzystać tylko niektóre, wybrane podmioty. Uprawnione są jedynie:

osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, w tym również pracownicy poniżej 26 roku życia oraz

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Ww. podmioty mają prawo do skorzystania z ulgi, jeśli osiągane przez nich dochody podlegające opodatkowaniu w danym roku znajdują się w przedziale:

I próg ulgi dla kwot od 68 412 zł do 102 588 zł

II próg ulgi dla kwot od 102 588 zł do 133 692 zł

W jaki sposób wyliczyć ulgę?

Istnieją różne metody rozliczania ulgi dla klasy średniej. Wszystko zależy od podmiotu, którego ulga ma dotyczyć. Ulga dla pracowników jest naliczana i rozliczana przez pracodawcę, ponieważ to on jest płatnikiem podatku PIT. Jednocześnie pracodawca musi uwzględnić ulgę dla klasy średniej, obliczając co miesiąc wysokość zaliczki na podatek PIT w przypadku każdej osoby, u której miesięczny przychód ze stosunku pracy pracownika znajduje się w pierwszym lub drugim progu ulgi, tzn. w przedziale 5701 – 8549 zł lub 8549 zł – 11 141 zł.

...