Polski Ład: Etat i działalność to podwójna składka zdrowotna, ale ma być wyjątek

Jak wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie opłacana przez pracownika, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu jest nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy osoba ta uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia oraz opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpelacja nr 26578 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podwójnego oskładkowania w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego

Szanowny Panie Premierze!

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się mieszkańcy, którzy pracują na umowę o pracę oraz prowadzą dodatkowo działalność gospodarczą. Pracodawcy tych osób odprowadzają obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale tożsamą składkę odprowadzają również oni sami, ale już z tytułu prowadzonej działalności, czyli składka zdrowotna od jednej osoby odprowadzana jest dwukrotnie.

W związku z tym proszę o przeanalizowanie sytuacji osób pracujących na umowę o pracę i prowadzących dodatkowo działalność gospodarczą pod kątem podwójnego oskładkowania na ubezpieczenie zdrowotne.

Proszę również o odpowiedź na następujące pytania:

Z czego wynika podwójne oskładkowanie powyższych osób? Czy jest możliwość zmiany przepisów w taki sposób, aby od jednej osoby odprowadzana była tylko jedna składka na ubezpieczenie zdrowotne? Jakie jest stanowisko Pana Premiera w powyższej kwestii? Czy rząd planuje jakiekolwiek zmiany w przedmiocie powyższej sprawy w kontekście Nowego Ładu?

Posłanka Urszula Nowogórska

26 sierpnia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 26578 w sprawie podwójnego oskładkowania w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją z dnia 6 września 2021 r. nr 26578 Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej w sprawie podwójnego oskładkowania w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień, stanowiących odpowiedź na pytania postawione przez Panią Poseł:

1. Z czego wynika podwójne oskładkowanie powyższych osób?

Zasady opłacania składki zdrowotnej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

W myśl art. 82 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Stosownie natomiast do art. 82 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowot...