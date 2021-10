Polski Ład: Dłuższy termin na zapłatę składek ZUS

Interpelacja nr 26308 do ministra finansów w sprawie terminu płacenia składki zdrowotnej, zaproponowanego przez Polski Ład

Szanowny Panie Ministrze!

Polski Ład wprowadza nowe zasady płacenia składki zdrowotnej, która ma być liczona od dochodu przedsiębiorcy do 10 lub 15 dnia następnego miesiąca, w zależności od tego, czy przedsiębiorca zatrudnia również inne osoby. Dotychczas nie było z tym większych problemów, gdyż jej wysokość znana była od początku roku. Zazwyczaj fakturę wystawić można do 15. dnia następnego miesiąca, więc niemożliwe jest wyliczenie dochodu do 10. dnia, skoro przedsiębiorca nie jest jeszcze w posiadaniu wszystkich faktur. Ponadto proponowane nowe reguły doprowadzą do licznych błędów w obliczaniu miesięcznego dochodu przedsiębiorców, co doprowadzi do konieczności dokonania dodatkowych poprawek.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: