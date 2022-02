Polski Ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia

Polski Ład z założenia ma być korzystny dla większości pracowników, którzy otrzymują miesięczne wynagrodzenie do ok. 5,7 tys. zł brutto. Dla dużej grupy podatników, którzy zarabiają miesięcznie do ok. 11,1 tys. zł brutto, powinien pozostać neutralny. Jakie rozwiązania wziąć pod uwagę w ramach podatkowego Polskiego Ładu, kiedy ma się dochody nie tylko z umowy o pracę, ale też z umowy zlecenia lub umowy o dzieło?

Wpływ Polskiego Ładu – uwagi ogólne

Polski Ład będzie korzystny dla większości podatników, którzy otrzymują miesięczne wynagrodzenie do ok. 5700 zł brutto. Z kolei dla dużej grupy podatników, którzy zarabiają miesięcznie do ok. 11 141 zł brutto powinien pozostać neutralny. Wśród zasadniczych zmian, które oddziałują na poziom wynagrodzeń netto należy wymienić brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Równocześnie podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł (z maksymalnej wysokości 8000 zł) oraz zwiększeniu uległ próg dochodowy w skali podatkowej, powyżej którego stosowana jest stawka 32% (z 85 528 zł do 120 000 zł).

Umowa o pracę łączona z umową zlecenia – skutki podatkowe

Głównym źródłem osiąganych w Polsce przychodów jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Zdarza się również, że podatnicy są zatrudnieni zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i mają dodatkowe źródło dochodów w postaci umowy zlecenia.

W takich sytuacjach pracownik/zleceniobiorca powinien wziąć pod uwagę:

1) Uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek (obecnie 425 zł) – w tym celu pracownik może złożyć oświadczenie (PIT-2) u jednego pracodawcy (nie u zleceniodawcy), u którego zamierza uwzględniać ww. kwotę.

W zeznaniu rocznym pracownik ma prawo ująć całość kwoty zmniejszającej (425 x 12 miesięcy = 5100 zł).

2) Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od umowy zlecenia – może zostać złożony zleceniodawcy, o ile roczne dochody podatnika nie przekroczą 30 000 zł i jednocześnie nie osiąga on innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika.

Zatem w omawianym przypadku zleceniobiorca nie może zawnioskować o niepobieranie zaliczek.

3) Rozporządzenie odraczające pobór zaliczek1 – jest stosowane w sytuacji, gdy zaliczki obliczane według zasad roku 2021 są korzystniejsze dla podatnika, a jego miesięczne przychody z konkretnego źródła nie przekraczają kwoty 12 800 zł. Potrąceniu podlegać będzie wówczas podatek w niższej wysokości, tej obliczonej według zasad z 2021 r. Wówczas w trakcie roku podatnik otrzyma wyższe wynagrodzenie, jednak na etapie zeznania podatkowego może wystąpić konieczność dopłaty podatku. Rozporządzenie jest stosowane automatycznie, ale podatnik ma prawo do złożenia rezygnacji z jego stosowania. Może to zrobić pod warunkiem, że pracodawca nie stosuje PIT-2.

W przypadku dwóch umów, pracownik ma możliwość złożenia rezygnacji u jednego z płatników (zleceniodawcy), albo u obydwu, jeżeli pracodawca nie otrzymał od pracownika P...