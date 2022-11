Polski Ład 3.0: Zmiany w oświadczeniach dot. podatku u źródła

Mechanizm Pay and refund to zasada, która w przypadku płatności powyżej 2 mln zł w roku, na rzecz odbiorcy zagranicznego, zakazuje przy wypłacie należności stosowania zwolnień i preferencji wynikających z ustawy podatkowej oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W celu uniknięcia tego ograniczenia, polski płatnik może złożyć oświadczenie w którym m.in. potwierdzi, że odbiorca płatności jest ich beneficjentem rzeczywistym. Problem w tym, że oświadczenia takie można było złożyć tylko 2 razy. Co oznacza, że nie wszystkie płatności w roku mogły być objęte takim oświadczeniem. Przepisy Polskiego Ładu 3.0 naprawiają ten błąd wprowadzając zasadę, iż złożenie oświadczenia pozwala nie stosować mechanizmu Pay and refund do końca roku w którym oświadczenie zostało złożone. Oświadczenie takie będzie składane do o...