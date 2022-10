Polski Ład 3.0: Zmiany w CIT i przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przedłuża działanie Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2022 r. Tarcza obniża stawki podatków m.in. na energię i paliwa. Ustawa zawiesza również na dwa lata przepisy o podatku minimalnym i utrzymuje stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc. wiążąc je z wydatkami na obronność.

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy akt ten ma na celu: „udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć”. Ustawa zmierza także do dokonania merytorycznych modyfikacji przepisów wprowadzonych do polskiego systemu prawnego w drodze ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105), dalej jako: ustawa „Polski Ład”.

Ustawa wprowadza zmiany w:

ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,

ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej,

ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,

ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,

ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

...