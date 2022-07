Polski Ład 2.0: Składka zdrowotna - osoby powołane do pełnienia funkcji

Nie ma znaczenia forma organizacyjno-prawna podmiotu wypłacającego wynagrodzenie - czy jest to podmiot publiczno-prawny (np. jednostka budżetowa, samorządowa, komisja państwowa albo samorządowa) czy też niepubliczny podmiot (np. spółka prawa handlowego, fundacja, stowarzyszenie itd.).

Jeżeli jesteś lub będziesz powołany do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania i będziesz pobierał z tego tytułu wynagrodzenie, od 1 stycznia 2022 r. podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Powinieneś zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez płatnika składek z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 22 50.

Czyli płatnik zgłosi Ciebie do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli spełnisz łącznie następujące przesłanki:

zostałeś powołany do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, w ścisłym tego słowa znaczeniu, tj. zostałeś powołany, a nie wybrany do pełnienia funkcji w organach podmiotów prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, oraz uzyskujesz z tytułu powołania wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, niezależnie od źródła przychodu.

ZUS nie obejmie Cię ubezpieczeniem, jeśli do pełnienia funkcji zostałeś powołany na podstawie aktu powołania i jednocześnie pełnisz tę funkcję:

na podstawie umowy rodzącej obowiązek ubezpieczenia, czyli umowy o pracę albo zlecenia,

jako członek rady nadzorczej i z tego tytułu jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawą wymiaru składki będzie dla Ciebie wynagrodzenie pobierane z tytułu powołania.

Przez wynagrodzenie rozumiemy „przychody”, o których mówią przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychody otrzymywane z tytułu powołania, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, niezależnie od źródła przychodu.

Ważne

Jeśli – jako osoba powołana do pełnienia funkcji przed 1 stycznia 2022 r. – otrzymałeś w styczniu 2022 r. wynagrodzenie należne za grudzień lub wcześniejszy okres 2021 r., to wynagrodzenia tego płatnik nie uwzględnił w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono należne za okres, w którym nie było tytułu do ubezpieczenia.

Przykład 1

Łukasz w 2017 r. został powołany na członka zarządu spółki z o.o. Dostaje z tego tytułu wynagrodzenie. Nie została z nim zawarta umowa (o pracę albo o świadczenie usług) na wykonywanie tych obowiązków. Od 1 stycznia 2022 r. Łukasz musi być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład 2

Mariola została powołana 1 lutego 2022 r. na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Ponieważ dostaje z tego tytułu wynagrodzenie, ale nie mieszka w Polsce, podlega ubezpieczeniom społecznym i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rady nadzorcze...