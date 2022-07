Polski Ład 2.0: PIT-2 w 2022 r. po zmianach

Od 1 lipca 2022 roku obniżono stawkę podatku z 17 do 12 proc., przy pozostawieniu kwoty wolnej na poziomie 30 tys. zł. Oznacza to nową kwotę zmniejszającą podatek 3,6 tys. zł. W konsekwencji kwota zmniejszająca zaliczkę stosowana obecnie przez płatnika wynosi 300 zł miesięcznie (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, przy obowiązującej wówczas stawce podatku 17 proc., wynosiła ona 425 zł miesięcznie).

Od 1 stycznia 2022 roku każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej skorzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Poprzednia kwota, w wysokości 8000 zł, była malejąca (miała charakter degresywny) i nie przysługiwała każdemu.

W przypadku małżonków prawo do kwoty wolnej mają obydwoje małżonkowie – oznacza to, że każdy z nich może zarobić bez opodatkowania kwotę 30 000 zł.

Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie (1/12 z 525,12 zł).

Od 1 lipca 2022 roku obniżono stawkę podatku z 17% do 12%, przy pozostawieniu kwoty wolnej na poziomie 30 000 zł. Oznacza to nową kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł.

W konsekwencji kwota zmniejszająca zaliczkę stosowana obecnie przez płatnika wynosi 300 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, przy obowiązującej wówczas stawce podatku 17%, wynosiła ona 425 zł miesięcznie).

Jeżeli osiągasz przychody z wynagrodzenia za pracę na etacie, możesz złożyć do pracodawcy wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pobierz Oświadczenie PIT-2).

Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy:

nie otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymujesz emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika, ale złożyłeś do tego płatnika wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek;

nie osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

nie osiągasz dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy;

nie otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeżeli pracujesz na kilku etatach, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych – aż do jego odwołania lub wycofania przez pracownika.

Kwota zmniejszająca powinna być zastosowana przez pracodawcę tylko przy jednej wypłacie w miesiącu.

Pamiętaj!

Nawet jeżeli nie złożysz oświadczenia PIT-2, kwota wolna zostanie zawsze uwzględniona w zeznaniu rocznym.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywać nowe zasady składania oświadczeń/wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki, m.in. będzie możliwość:

stosowania kwoty zmniejszającej przez różnych płatników (np. pracodawców, zleceniodawców, organ rentowy), po tym, jak otrzymają oni w tej sprawie oświadczenie od podatnika lub „z urzędu”;

dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę maksymalnie na 3 płatników.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co to jest PIT-2?

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 300 zł (Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku – 425 zł).

Gdzie mogę sprawdzić, czy złożyłem oświadczenie PIT-2?

Można to sprawdzić tylko u swojego pracodawcy, np. w wydziale naliczania płac lub u księgowej.

Komu składam PIT-2?

PIT-2 składasz u swojego pracodawcy.

Co się stanie, jeśli w ogóle nie złożę PIT-2?

Jeśli nie złożysz PIT-2, pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (300 zł miesięcznie). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne, pomniejszysz podatek o kwotę 3600 zł (30 000 × 12%).

Czy muszę co roku składać PIT-2?

Nie musisz co roku składać PIT-2. Jeśli złożyłeś go wcześniej, nie musisz składać go ponownie....