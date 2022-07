Polski Ład 2.0: Abolicji podatkowej nie będzie

Interpelacja nr 34001 do prezesa Rady Ministrów w sprawie abolicji podatkowej

Szanowny Panie Premierze,

w związku z otrzymaniem niepokojących sygnałów związanych z pracami podjętymi nad uchyleniem przepisów dotyczących abolicji podatkowej, która nie uwzględnia specyficznej sytuacji wielu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w związku z pracami nad drukiem sejmowym nr 2186 obawiają się skutków podatkowych faktycznego powrotu do ojczyzny, poniżej przybliżam problem oraz zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska.

Projekt ustawy skierowanej do prac Parlamentu RP przez Radę Ministrów zakłada uchylenie całości przepisów dotyczących planowanej od dawna abolicji podatkowej. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że abolicja podatkowa stanowi rozwiązanie budzące wątpliwości natury konstytucyjnej. Wskazano również, że abolicja ta od początku budziła wątpliwości. Ponadto prezydent RP, po wejściu w życie przepisów dotyczących abolicji podatkowej, skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie ich zgodności z Konstytucją RP, zarzucając im w szczególności naruszenie:

zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa; zasady równości; zasady powszechności i równości opodatkowania.

Rada Ministrów, poprzedzając swoim działaniem badanie przepisów przez Trybunał Konstytucyjny, zaproponowała uchylenie w całości przepisów dotyczących tejże abolicji.

Należy wskazać, iż wprowadzenie abolicji podatkowej stanowiło słuszne rozwiązanie, szczególnie ze względu na możliwy znaczny wpływ do budżetu państwa z tytułu ryczałtu od dochodów w wysokości 8%. Majątki, bądź ich składniki, które dotąd nie były objęte aparatem fiskalnym państwa i przez wiele lat, z różnych przyczyn (również niejasności i niestabilności prawa podatkowego), były ukrywane lub przechowywane poza granicami Rzeczypospolitej Polski, mogłyby wpłynąć pozytywnie na sytuację gospodarczą w kraju.

Ponadto podkreślenia wymaga, że organy podatkowe niejednokrotnie nie mają możliwości skutecznego namierzenie ukrywanych majątków, co wynika przede wszystkim z ogromnych kosztów prowadzenia wszelkich czynności poszukiwawczych, ale również na późniejszym etapie szacowania ich wysokości czy też prowadzenia postępowań podatkowych. Wielokrotnie majątki ukrywane przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej nie są ujawniane z uwagi na poziom skomplikowania ustaw podatkowych, z których właściwą interpretacją niejednokrotnie mają problem nawet specjaliści w tej dziedzinie.

Słusznym było również przyjęcie stosunkowo niskiego progu ryczałtu, tj. w wysokości 8%, ponieważ oceniać należy, że taki poziom ryczałtu skutecznie zachęciłby wielu obywateli do skorzystania z dobrodziejstwa abolicji podatkowej. Natomiast jego wyższy poziom mógłby spowodować, że przepisy abolicji podatkowej byłyby martwymi regulacjami. Należy również wskazać, że słuszność abolicji podatkowej podkreśla jej incydentalność i fakt, że analogicznych lub zbliżonych zakresem lub celem rozwiązań nie wprowadzano od wielu lat.

Utrzymanie w mocy przepisów dotyczących abolicji podatkowej staje się słuszne w szczególności z uwagi na aktualne problemy z jakimi zmaga się Rzeczpospolita Polska. Zdaje się, że Rada Ministrów, opracowując projekt ustawy uchylającej abolicję podatkową, nie wzięła pod uwagę licznych okoliczności, które uzasadniają utrzymanie w mocy tychże regulacji.

W pierwszej kolejności należy wskazać na aspekt związany bezpośrednio z samą procedurą uchylenia przepisów. Aktualnie przepisy dotyczące abolicji podatkowej zostały skierowane przez prezydenta RP do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Uchylenie tychże przepisów przed wydaniem rozstrzygnięcia budzi istotne wątpliwości i może godzić w zasadę zaufania obywateli do działań podejmowanych przez organy państwa. Uchylenie tychże przepisów przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego może prowadzić do uzasadnionych wątpliwości obywateli co do racjonalności ustawodawcy, który w świetle pojawiających się, niepotwierdzonych wątpliwości, dokonuje uchylenia szeroko zapowiadanych przepisów prawa. Takie działanie godzi w zaufanie obywateli do działania organów państwa.

Uchylenie obowiązujących przepisów dotyczących abolicji podatkowej godzi również w wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawa. Zasada ta wskazuje, że obowiązujące prawo ma pozycję nad...