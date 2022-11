Polskę czeka fala niewypłacalności firm?

Polskie firmy już od blisko 3 lat funkcjonują w warunkach kryzysowych, a obecnie negatywnie na rentowność wpływają m.in. wysokie rachunki za energię, zakłócenia łańcuchów dostaw oraz wyższe stopy procentowe i koszty pracy. Jak wynika z danych zebranych przez Allianz Trade, we wrześniu br. liczba niewypłacalności przedsiębiorstw wzrosła o 5 proc. rok do roku. Przewiduje się, że na koniec roku wzrost może wynieść ok. 10 proc., przy czym oficjalne statystyki mogą być zaniżone.