Polska zawiesi stosowanie systemu ETS?

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zawieszeniu systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Posłowie Solidarnej Polski proponują czasowe zawieszenie części przepisów dotyczących ETS, co miałoby poprawić sytuację przedsiębiorstw prowadzących instalacje objęte tym systemem oraz ograniczyć ryzyko ubóstwa energetycznego w niektórych grupach społecznych.