Polska z mniejszą luką w VAT

W 2020 r. luka w podatku VAT spadła w Polsce do 11,3 proc. – wynika z nowego raportu opublikowanego przez Komisję Europejską. W porównaniu do 2019 r. zanotowano zmniejszenie luki o 1,4 pkt proc. Najlepiej z problemem ubytków we wpływach z VAT radzą sobie kraje skandynawskie, a najgorzej wypadają Włochy, Malta i Rumunia.