Polska jednym z krajów, które mogą zyskać najwięcej dzięki AI

Polska może znaleźć się w grupie krajów, które w kolejnych latach najmocniej skorzystają na implementacji rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją – wynika z raportu pn. „Wired for AI”, który został opracowany przez EY i Liberty Global. Eksperci szacują, że AI pozwoli osiągnąć w Polsce wartość produkcyjną odpowiadającą pracy ok. 4,9 mln osób.

W nowym raporcie Polska została sklasyfikowana na 7. miejscu wśród gospodarek Unii Europejskiej, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii pod kątem najwyższej rocznej zdolności produkcyjnej wytworzonej dzięki rozwiązaniom AI. Eksperci szacują, że wdrożenie AI w firmach w Polsce będzie można przyrównać do pracy ok. 4,9 mln osób, co z kolei przełoży się na 90 mld dolarów dodatkowej wartości produkcyjnej w skali roku.

– O tym, jak duża transformacja czeka nas w najbliższych latach, zadecyduje kilka czynników. Kluczowa będzie otwartość firm na korzyści płynące ze sztucznej inteligencji, a także gotowość pracowników do p...