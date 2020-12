Polska i Malta zmieniają umowę ws. unikania podwójnego opodatkowania

– Prowadzimy politykę zwalczania oszustw podatkowych – nie tylko w zakresie polskiego prawa, ale również na arenie międzynarodowej. Dzisiejsze podpisanie Protokołu do umowy łączącej Polskę oraz Maltę jest tego najlepszym przykładem. Dzięki niemu umowa wiążąca nasze kraje będzie dostosowana do najwyższych standardów i najlepszych norm w zakresie unikania podwójnego opodatkowania – powiedział we wtorek wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

Zmiany w polsko-maltańs...