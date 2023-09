Polska gospodarka z mniej optymistycznymi prognozami

W letnich prognozach gospodarczych Komisja Europejska zrewidowała swoje prognozy dotyczące Polski. W obecnym roku wzrost PKB ma wynieść 0,5 proc., co oznacza obniżenie o 0,2 pkt proc. względem przewidywań z wiosny. W przypadku inflacji zakładany jest wskaźnik na poziomie 11,4 proc. w 2023 i 6,1 proc. w 2024 r. Nowe prognozy KE objęły jedynie 6 największych gospodarek Unii Europejskiej oraz samą wspólnotę i strefę euro. Przewidywania Bruksela są mniej optymistyczne od szacunków resortu finansów, które przedstawiono w projekcie budżetu na kolejny rok.

Jak zakłada KE, w 2023 r. wzrost gospodarczy Polski wyniesie 0,5 proc. Oznacza to zmniejszenie prognozy o 0,2 pkt w porównaniu do poprzednich szacunków. W 2024 r. wzrost ma zwiększyć się do 2,7 proc. i w tym przypadku prognoza pozostała bez zmian. W efekcie wzrost PKB Polski ma być najwyższy wśród dużych gospodarek unijnych i wyraźnie wyższy od średniej dla całej UE (1,4 proc.) oraz strefy euro (1,3 proc.). Skumulowany wzrost PKB Polski za lata 2023-2024 wyni...