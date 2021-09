Polska gospodarka może skorzystać na relokacji produkcji z Chin

Raport PIE pn. „Autonomia strategiczna UE: możliwości relokacji produkcji, zależności importowe i szanse dla Polski” powstał na podstawie badania typu foresight. Według 67,5 proc. ekspertów, do końca 2030 r. Europa Środkowa umocni się jako „fabryka Europy” i dojdzie przy tym przynajmniej do częściowej relokacji produkcji z Azji do Polski i innych krajów regionu. Pod tym względem za najbardziej prawdopodobne (65 proc. wskazań) uznano przeniesienie do Polski produkcji sektora baterii i akumulatorów. Z kolei na sektor sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego ...