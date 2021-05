Polska bardziej przyjazna pod względem obciążeń PIT i ZUS

Polska awansowała o 2 miejsca w zestawieniu krajów Unii Europejskiej pod względem łącznych obciążeń PIT i ZUS – wynika z nowego raportu pn. „Praca w UE – podatki i składki. Wpływ COVID-19 na podatki pracownicze”, który przygotowała firma doradcza PwC. Poprawa pozycji to głównie efekt obniżki podstawowej stawki PIT z 18 proc. do 17 proc.

Z nowych szacunków PwC wynika, że przeciętnie zarabiający singiel otrzymywał w 2020 r. w Polsce 72 proc. swojego pełnego wynagrodzenia (po odjęciu podatku PIT i składek na ZUS i NFZ), a w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny odsetek ten wyniósł 77 proc. Pod tym względem Polska awansowała w UE o 2 pozycje – w pierwszym przypadku na 14. miejsce, a w drugim na miejsce 17.

– Obniżka stawki podatkowej z 18 do 17 proc. to krok w dobrym kierunku. Dzięki temu więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach podatników i sytuacja Polski w porównaniu do innych...