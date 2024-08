Polscy podatnicy coraz częściej korzystają z ulg na innowacje

Z roku na rok ulgi podatkowe na innowacje cieszą się rosnącą popularnością – wynika z oficjalnych statystyk Ministerstwa Finansów. W 2023 r. polscy podatnicy skorzystali z takich preferencji w sumie ponad 11,6 tys. razy, co oznacza wzrost o 12 proc. rok do roku. Jeszcze wyraźniej, bo o 32 proc. (do ponad 9,4 mld zł), zwiększyła się suma kosztów odliczonych w ramach tych preferencji. Rząd zapowiada jednak ograniczenie możliwości korzystania z części ulg.