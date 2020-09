Polacy pobrali blisko 900 tys. bonów turystycznych

W trakcie pierwszego miesiąca trwania nowego programu Polacy pobrali 886 tys. bonów turystycznych na łączną kwotę w wysokości 759 mln zł – podało Ministerstwo Rozwoju. Do programu Polski Bon Turystyczny zapisało się już w sumie ok. 20 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego. Bony są ważne do 31 marca 2022 r.

Jak informuje resort rozwoju, z pobranych bonów zrealizowano do końca sierpnia br. płatności na kwotę przeszło 172 mln zł. Co istotne, bony turystyczne pozostaną ważne do 31 marca 2022 r.

Do programu mogą przystępować wszyscy przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie/turystyczne na terenie Polski. Do tej pory do programu zapisało się ok. 20 tys. podmiotów turystycznych i OPP.

– Zachęcamy do płacenia bonem także w okresie je...