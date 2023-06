Pojęcie „dywidendy” w międzynarodowym prawie podatkowym

Dywidenda jest zyskiem netto spółki przeznaczonym do podziału. Dywidendę stanowi wypłata zysku dokonana na podstawie corocznej uchwały zgromadzenia wspólników bądź walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Prawo do dywidendy jest podstawowym prawem majątkowym wspólnika spółki kapitałowej i jest związane z ryzykiem gospodarczym, jakie wspólnik ponosi, inwestując swój kapitał w udziały spółki. Z uwagi na różnorodność pojęć „dywidendy” w krajowym prawie podatkowym i prawie spółek państw, będących stronami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie jest możliwe stworzenie pełnej i wyczerpującej definicji dywidendy niezależnej od prawa krajowego. Dlatego analizując wypłaty dywidendy w transakcjach międzynarodowych należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób dywidenda i podział zysku są definiowane w międzynarodowym prawie podatkowym.