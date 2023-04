Podział spółki przez wydzielenie - skutki podatkowe dla spółki i wspólników

Informacja dotycząca wydania opinii zabezpieczającej

20 stycznia 2023 r. – na podstawie art. 119y § 1 w związku z art. 119a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651, ze zm., dalej Ordynacja podatkowa) – po rozpatrzeniu wniosku z 24 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 29 sierpnia 2022 r.) o wydanie opinii zabezpieczającej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą.

A. Opis czynności poddanej ocenie:

Przedmiotem postępowania zainicjowanego wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej (dalej również jako: Wniosek) była analiza – dokonana na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm, dalej: ustawa o CIT) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm., dalej: Ustawa o PIT) – czy neutralność podatkowa przy podziale Spółki przez wydzielenie, w okolicznościach wynikających ze złożonego Wniosku, odpowiada ustawowym kryteriom unikania opodatkowania wskazanym w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

Jako czynność, której dotyczy Wniosek, zgodnie z art. 119x § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca wskazał podział Spółki dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z poźn. zm., dalej: „k.s.h."), poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej do Spółki przejmującej tj. podział przez wydzielenie, w sytuacji, w której zarówno część majątku wydzielana do spółki przejmującej w ramach podziału oraz część majątku pozostająca w spółce dzielonej będą stanowiły zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa.

Przeniesienie majątku związanego z działalnością Sektora Majątkowego na Spółkę przejmującą odbędzie się w zamian za udziały w Spółce przejmującej wydawane akcjonariuszom Wnioskodawcy. Ostatecznie po dokonanym podziale planowane jest, aby:

- Spółce dzielonej przysługiwał zespół składników majątkowych związanych z działalnością Sektora Produkcyjnego,

- na Spółkę przejmującą został przeniesiony zespół składników majątkowych związany z działalnością Sektora Majątkowego.

B. Wyjaśnienie powodów podjętego rozstrzygnięcia:

a. Identyfikacja korzyści podatkowej

Czynność skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowych, które Wnioskodawca poddał pod ocenę Szefa KAS na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych - neutralności podatkowej Podziału, tj. braku powstania przychodu (dochodu) do opodatkowania - niepowstanie zobowiązania podatkowego.

Wartość korzyści odpowiadać będzie kwocie podatku dochodowego, który Spółka oraz wspólnicy (akcjonariusze) zobowiązani byliby zapłacić w przypadku, gdyby podział nie był neutralny podatkowo.

To, które przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT znajdą zastosowanie w niniejszej sprawie, zależy od tego, czy przy podziale majątek, pozostający w Spółce dzielonej oraz majątek przenoszony na Spółkę przejmującą stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa, znajduje się w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i art. 5a pkt 4 ustawy o PIT i stanowi, że zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z informacji przedstawionych we Wniosku wynika, że zarówno Sektor Produkcyjny, jak i Sektor Majątkowy stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Ww. jednostki są wyodrębnione funkcjonalnie, finansowo oraz organizacyjnie.

[Analiza konsekwencji podatkowych (śródtytuł - red.)]

Przechodząc do analizy konsekwencji podatkowych podziału na gruncie podatków dochodowych, gdzie zarówno Spółka dzielona oraz Spółka przejmująca stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności należy wskazać, że za przychody z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy o CIT, uważa się również przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,

przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,

przychody spółki dzielonej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c, pkt 8d, pkt 8f oraz pkt 9 ustawy o CIT - przychodami są:

ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość przyjętą dla celów podatkowych składników tego majątku, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników;

ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej;

ustalona, w części odpowiadającej udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą ponad cenę nabycia udziałów (akcji) tej spółki w podmiocie przejmowanym – w przypadku gdy spółka przejmująca posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej taki udział;

w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału lub wydzielenia, przy czym przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 4 pkt 3e i pkt 3h ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się:

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8c, wartości tych składników majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w drodze łączenia lub podziału podmiotów, które:

a. spółka przejmująca przyjęła dla celów podatkowych w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu przejmowanego lub dzielonego oraz

b. spółka przejmująca przypisała do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem zagranicznego zakładu;

w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa - wartości rynkowej składników majątku przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalonej na dzień podziału lub wydzielenia.

Jeżeli zaś chodzi o zakres podmiotowy art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3h ustawy o CIT, należy wskazać na art. 12 ust. 15 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie, z którym przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3h ustawy o CIT mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w przypadku podziału, przychodu dla spółki przejmującej nie będzie stanowiła:

ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość rynkowa majątku podmiotu dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą w części odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów przydzielonych udziałowcom spółki dzielonej;

wartość rynkowa składników majątku podmiotu dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą w drodze podziału podmiotów, które:

a. spółka przejmująca przyjęła dla celów podatkowych w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu dzielonego oraz

b. spółka przejmująca przypisała do działalności prowadzonej na terytor...