Podwyżki gazu: Konieczne działania osłonowe dla firm

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zwracają się liczni przedstawiciele przedsiębiorców, wskazujący na negatywny wpływ wzrostu cen gazu na prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec braku przyjęcia przez Sejm oczekiwanych rozwiązań, Rzecznik MŚP apeluje do Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego w sprawie zgłoszenia poprawek do ustawy.