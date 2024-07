Podwyżka VAT na żywność przynosi efekty. Dochody podatkowe w górę

W czerwcu br. dochody z podatku VAT okazały się wyższe o 4,9 mld zł rok do roku, co stanowi wzrost o ponad 30 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Jak zaznacza resort, wykonanie wpłat VAT w czerwcu dotyczy transakcji dokonanych co do zasady w maju, gdy nie obowiązywała już tzw. tarcza żywnościowa.