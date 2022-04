Podniesienie "kilometrówki" pilnie konieczne

Stawki tzw. kilometrówki, która nie może być wyższa niż wynika to z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z roku 2002, od 15 lat pozostają bez zmian. Oznacza to, że osoby pracujące na rzecz państwa polskiego i używające do tego narzędzia w postaci prywatnego samochodu, co najmniej od kilku lat otrzymują zwrot kosztów nieadekwatny do zużycia paliwa i zużycia pojazdu.

Interpelacja nr 32317 do ministra finansów w sprawie stanowiska ministra finansów dotyczącego konieczności urealnienia stawek za użytkowanie pojazdów prywatnych w celach służbowych

Szanowny Panie Ministrze,

stawki tzw. kilometrówki, która nie może być wyższa niż wynika to z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z roku 2002, od 15 lat pozostają bez zmian. Oznacza to, że osoby pracujące na rzecz państwa polskiego i używające do tego narzędzia w postaci prywatnego samochodu, co najmniej od kilku lat otrzymują zwrot kosztów nieadekwatny do zużycia paliwa i zużycia pojazdu.

Najpopularniejsza dziś stawka dotycząca pojazdów o wielkości silnika powyżej 900 cm3 wynosząca 0,8358 złotego, biorąc pod uwagę tylko skalę inflacji, powinna wynosić co najmniej 1,30 złotego. Założeniem istnienia „kilometrówki” miał być faktyczny zwrot kosztów użytkowania pojazdu. Obecna sytuacja makroekonomiczna pokazuje, że tak nie jest.

Przedmiotowe stawki regulowane są wprawdzie przez ministra właściwego do spraw transportu, ale w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych (zgodnie z upoważnieniem przewidzianym w art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym). Niestety na przestrzeni ostatnich lat Ministerstwo Finansów skutecznie odmawiało wydania pozytywnej rekomendacji urealnienia stawek, tłumacząc to tym, że założenia budżetowe nie stwarzają warunków do zmiany ww. rozporządzenia.

Nie sposób nie zgodzić się z faktem, że podwyższenie stawek mogłoby spowodować wzrost kosztów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji doprowadzić do uszczupleń w budżecie państwa i w dochodach jednostek samorządu terytorialnego partycypujących we wpływach z tytułu podatków dochodowych. Jednakże mając na względzie bardzo dobrą sytuację ekonomiczną Polski, o której wielokrotnie zapewniał prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz prezes Narodowego Banku Polski Adam Glapiński, zmiany takie wydają się nie tylko konieczne, ale równie...