Podkomisja ds. MŚP poparła poprawkę dot. podstawy składki zdrowotnej

Podkomisja do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła poparła działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rzecznik MŚP podczas posiedzenia Podkomisji zaproponował, aby podstawa składki miała charakter stały i była określana jako kwota minimalnego wynagrodzenia w dniu 1 stycznia danego roku. To rozwiązanie byłoby alternatywne wobec obecnego i to sam przedsiębiorca decydowałby, czy rozliczać się według przepisów zawartych obecnie w Polskim Ładzie, czy płacąc stałe zaliczki i dopłacając różnicę po złożeniu rocznego zeznania podatkowego.