Podatnik VAT przekazuje pracownikowi bonus w postaci pakietu medycznego

Pakiety medyczne to nierzadki bonus dla pracowników. Z jednej strony przyczyniają się one do przyciągnięcia do firmy pracowników, z drugiej zaś stanowią coś co wskazuje, że pracodawca dba o zatrudnionych przez siebie ludzi. Bonus tego rodzaju niewątpliwie uatrakcyjnia warunki zatrudnienia. Tego rodzaju opieki medycznej nie świadczy sam pracodawca. Z zasady nabywa pakiety od podmiotów świadczących usługi medyczne.