Podatnik VAT nieświadomie kupuje skradziony towar

Ustawodawca nie uniemożliwia odliczenia naliczonego podatku w przypadku, gdy okaże się, że źródłem nabytego towaru jest kradzież. Nie oznacza to bynajmniej, że nabywca może w takim przypadku VAT odliczyć bezwarunkowo, a pochodzenie nabytych dóbr nie ma żadnego znaczenia. Jest to istotne i to nie tylko ze względu na zagrożenie odpowiedzialnością prawno-karną z tytułu paserstwa, czyli nabycia rzeczy pochodzącej z przestępstwa. Podatnik musi mieć pełną świadomość, że brak zachowania ostrożności przy zawieraniu transakcji może go słono kosztować.