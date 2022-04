Podatnicy bez możliwości skorzystania z ulgi uczniowskiej?

Przez Polski Ład część podatników ma problemy z wykorzystaniem tzw. ulgi uczniowskiej – wskazuje rzecznik praw obywatelskich. Do biura RPO napływają skargi podatników, którzy zwracają uwagę na niemożność skorzystania z tej preferencji na wyszkolenie uczniów w danym zawodzie. Ulga uczniowska została zlikwidowana już 1 stycznia 2004 r., ale z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych.

Do biura RPO napływają skargi podatników ws. niemożliwości skorzystania z ulgi na wyszkolenie uczniów. Kłopoty odnoszą się do osób chcących skorzystać z ulgi w momencie przejścia na emeryturę czy też zaprzestania działalności gospodarczej. W niektórych sytuacjach osoby mają przyznane kwoty ulg na poziomie od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych, ale w obecnej sytuacji – po wprowadzeniu Polskiego Ładu – kwot tych w praktyce nie można wykorzystać.

„W przypadku osób osiągających niskie dochody, a także byłych przedsiębiorców będących rencistami i emerytami – nie ma możliwości skorzystania z ulgi z powodu niskiego podatku do zapłaty albo brak...