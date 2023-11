Podatki w relacji do PKB. W Polsce odnotowano wyraźną zmianę

Relacja podatków do PKB zmniejszyła się w Polsce z 37,6 proc. w 2021 do 35,3 proc. w 2022 r. – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Tak duża zmiana jest związana z tzw. Polskim Ładem, w ramach którego zmniejszono wysokość podatku PIT. Wskaźnik dla całej Unii Europejskiej był tymczasem wyraźnie wyższy i wyniósł 41,2 proc.

Nowe dane Eurostatu obejmują zarówno podatki, jak i składki na ubezpieczenia społeczne. Ogólny stosunek podatków i składek do PKB wyniósł w 2022 r. we wspólnocie 41,2 proc., co oznacza niewielki spadek względem 2021 r. (41,5 proc.). Największy spadek odnotowały Dania (z 48,3 proc. do 42,5 proc.) oraz Polska (z 37,6 proc. to 35,3 proc.). Największy wzrost zanotowano natomiast na Cyprze (z 34,8 pro...