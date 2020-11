Podatki w Polsce stanowią 36 proc. PKB. Średnia unijna to 41,1 proc.

Eurostat opublikował szczegółowe dane dotyczące relacji podatków do PKB w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W 2019 r. w Polsce wskaźnik ten wyniósł 36 proc., co oznacza brak zmian względem 2018 r. Średnia dla całej UE wyniosła tymczasem 41,1 proc. i jest niższa o 0,1 pkt proc. rok do roku.