Podatki na świecie: UE zaktualizowała czarną listę rajów podatkowych

Do tej pory na unijnej czarnej liście znajdowało się 8 jurysdykcji. Wykaz obejmował Samoa Amerykańskie, Fidżi, Guam, Samoa, Oman, Trynidad i Tobago, Vanuatu oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. Teraz dołączyły do nich Kajmany, Palau, Panama i Seszele. Jak tłumaczy Komisja Europejska, to efekt tego, że nie zastosowały się one do wymaganych standardów w określonym terminie.

