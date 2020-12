Podatki na świecie: Jak w Europie opodatkowane są wina musujące?

Irlandia, Wielka Brytania i Finlandia to trzy kraje europejskie, gdzie wina musujące, w tym szampany, są opodatkowane najwyżej – wynika z analizy przeprowadzonej przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. W Irlandii akcyza na takie wina wynosi aż 6,37 euro w przeliczeniu na butelkę wina o pojemności 750 ml, podczas gdy w Polsce jest to równowartość 0,3 euro. Jednocześnie w wielu krajach wina musujące nie są objęte podatkiem akcyzowym.