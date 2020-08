Podatki na świecie: Facebook zapłaci Francji zaległe podatki

Jak donosi serwis bbc.com, sprawa zaległych podatków dotyczyła dochodów Facebooka osiągniętych z działalności we Francji od 2009 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem, amerykański koncern cyfrowy zapłaci 106 mln euro zaległych podatków za lata 2009-2019. Jednocześnie Facebook zgodził się na zapłatę 8,46 mln euro podatku dochodowego we Francji w 2020 r. – to aż o 50 proc. więcej w porównaniu do 2019 r.

