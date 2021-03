Podatki na świecie: Coraz więcej podatków cyfrowych w Europie

Coraz więcej krajów europejskich decyduje się na samodzielne wdrożenie danin klasyfikowanych jako tzw. podatki cyfrowe. Jak wynika z danych zebranych przez amerykański think tank Tax Foundation, na takie podatki zdecydowały się już Austria, Francja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Turcja i Wielka Brytania. Polska także wprowadziła podobny podatek, który dotyczy wpływów serwisów VoD (wideo na życzenie).

Eksperci Tax Foundation sprawdzili, jak poszczególne kraje Europy, które należą do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), podchodzą do kwestii opodatkowania cyfrowej gospodarki. Okazuje się, że 8 krajów już wdrożyło tego rodzaju daniny, a kilka kolejnych, w tym Belgia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Łotwa i Norwegia, szykuje się do podobnych zmian.