Podatki na świecie: Austria i Niemcy stawiają na niższe podatki

Austria przyspiesza obniżkę opodatkowania dochodów osób fizycznych. Najniższa stawka zostanie w efekcie zmniejszona już we wrześniu br. z 25 do 20 proc. Na istotne zmiany podatkowe zdecydowały się także Niemcy, gdzie wprowadzany jest szeroki pakiet modyfikacji. Berlin postanowił m.in. tymczasowo (od lipca do końca 2020 r.) obniżyć podstawową stawkę VAT z 19 do 16 proc.