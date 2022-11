Podatki i składki a PKB. Polska na 14. miejscu w UE

Eurostat opublikował szczegółowe dane dotyczące relacji wpływów z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do PKB w Unii Europejskiej. Ogólny wskaźnik dla całej wspólnoty wyniósł w 2021 r. 41,7 proc. PKB, co oznacza wzrost o 0,6 pkt proc. rok do roku. W zestawieniu Polska, w przypadku której podatki i składki wyniosły 37,6 proc. PKB, zajęła 14. miejsce. Najwyższy wskaźnik odnotowano w Danii (48,8 proc.), a zdecydowanie najniższy w Irlandii (21,9 proc.).