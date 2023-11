Podatki 2024: Zwolnienie dotyczące tarcz finansowych PFR będzie przedłużone

Ministerstwo Finansów wydłuży o rok (do końca 2024 r.) okres zaniechania poboru podatku dochodowego z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Zwolnienie odnosi się do ok. 3,9 tys. firm będących beneficjentami tzw. tarcz finansowych PFR.