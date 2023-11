Podatki 2024: Sejm zajmie się projektem obniżającym VAT na żywność

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada obniżenie do 0 proc. stawki VAT na podstawową żywność także w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. W efekcie utrzymany zostałby zerowy VAT na podstawową żywność. Jak argumentują projektodawcy z Prawa i Sprawiedliwości, nowelizacja będzie korzystna zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.